Фронтмен "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів, що його пов'язує з молодою співачкою Віталіною Мусієнко

Як повідомляє Politeka.net, відомий рокер і фронтмен "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук нещодавно оголосив про розлучення з дружиною після 20 років шлюбу. Тепер же з'явилися чутки про роман виконавця з молодою співачкою і його підопічною на "Голосі країни" Віталіною Мусієнко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Нещодавно Вакарчук виступав на фестивалі Atlas Weekend і вивів на сцену свою протеже Віталіну, яка раніше виступала з ним в рамках проекту "Оранжерея". У якийсь момент під час виконання пісні Святослав став на коліна перед молодою артисткою, яка йому підспівувала.

Відзначимо, що нещодавно Вакарчук в коментарі виданню Обозреватель розповів, що його з Віталіною пов'язує тільки творчість. "Це чутки дурні, їх не треба коментувати. Я доросла людина", - заявив Святослав.

Тим часом, що на сторінці програми "Зоряний шлях" в Instagram серед користувачів почалася бурхлива дискусія на тему стосунків Вакарчука та Мусієнка. "Кому він цікавий?", "Перестала його поважати після того, як в політику пішов", "Про дружину ніколи не знали, а тут роман...", "Чорти що", "Так він же ніби не в тому напрямку", "Сивина в голову, біс в ребро", "Ці очі... Мене одну вони лякають?"- пишуть користувачі.

Нагадаємо, "Я доросла людина": Вакарчук розкрив, що його пов'язує з 23-річною Мусієнко.

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