Відома українська співачка Катерина Павленко, солістка гурту Go_A, звернулася до українців
Як пише Politeka.net, Катерина з групою go_a стали дуже популярні після виступу на Євробаченні, де по голосуванню глядачів вони посіли друге місце. Павленко вирішила в Instagram показати, як виступила на фестивалі Atlas Weekend 2021.
"Нам потрібно всім перестати бути занадто серйозними. Занадто серйозно сприймати цю реальність. Ви знаєте, я не думаю, що коли ми будемо всі вмирати, то ми будемо думати, я був недостатньо серйозним", - сказала Катя на сцені, надівши на голову смугастий конус.
Одна з фанаток записала у відповідь сторіс, яке Павленко репостнула:
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"Це найкращий виступ, на якому я була".
Молода дівчина крізь сльози говорила і була дуже схвильована.
"Я просто дуже зворушилася", - підписала кадри дівчина.
У себе на сторінці Катерина вирішила додатково подякувати всім після виступу на Atlas Weekend 2021:
"Всім спасибі. Було класно, але мало, зустрінемося".
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