Солістка відомої української групи The Hardkiss і фіналістка шоу «Танці з зірками», Юлія Саніна, показала яскраві кадри виступу на фестивалі Atlas Weekend
Група Hardkiss завоювала величезну популярність в Україні, пише Politeka.net. Зірки продумують виступи й свої образи до дрібниць.
Цього разу фронтвумен колективу вразила нарядом. Красуня одягла червоний сітчастий топ і шкіряну спідницю з довгої бахроми.
Доповнили образ макіяж з акцентом на очі і зачіска з "пучків".
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Мали честь закривати фестиваль @atlasweekend. Я така щаслива, що наша зустріч відбулася. Я так скучила, вдячна за кожну ноту, кожен подих, що ми робили разом ❤️ всій команді @atlasweekend наше захоплення, вам вдалося! 🤟🏼
Окреме спасибі нашій команді і технічній команді фестивалю, які на сцені створили справжній light and fire шоу, за годину перебудувавши сцену", - написала Юлія.
За дві години публікація зібрала понад 9000 лайків і багато коментарів:
"Нереальні🔥 🔥 🔥", " роздали вогню! 🤘 Ми всі пішли не живі і не залізні після такого відриву❤❤️", " які Класні😍 🔥", "чекаємо зустрічі в турі🔥 🤘", "неймовірний Концерттт !!!!! 😍😍😍😍😍 😍😍😍😍😍😍Ви найкращі! 😍 ".
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