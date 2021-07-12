Українська співачка і діджей Анастасія Кумейко, яка раніше співала в групі Nikita, підкорила яскравим літнім образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 35-річна артистка опублікувала фото, на якому постала в дуже стильному вигляді.

Настя була одягнена в джинси з високою посадкою, мініатюрний топ, який більше нагадував ліфчик, а також темну сорочку. Сорочку зірка відчинила, показавши, що ховає під нею. Артистка засвітила плоский животик і вражаючу зону декольте. Образ Кумейко доповнила намистом і сонцезахисними окулярами.

"Слухаю своє серце і Земфіру", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних відгуків.

"Ммм...яка засмага) якби ще без деяких зайвих елементів одягу", "Літня і ось саме цим словом-кльова!", "Красуня", «які арбузики», «очей не відірвати», "як солодко", - пишуть користувачі Мережі.

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