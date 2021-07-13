Українська телезірка Леся Нікітюк вирішила повторити "подвиг" світської левиці Кім Кардашьян

Як передає Politeka.net, нещодавно Кардашьян показувала відео, зняте перед фотосесією. На ролику кілька людей допомагали зірці влізти в тісний латексний костюм. Леся Нікітюк вирішила приміряти подібний наряд і зняла все на відео.

У себе в Instagram Нікітюк опублікувала обидва відео, порівнявши свої збори зі зборами Кім Кардашьян.

"Коли колишній запросив на побачення", - жартівливо підписала відео зірка.

У коментарях їй залишили масу відгуків. Одним образ сподобався, а інші порахували, що такі жертви марні, а наряд виглядає безглуздо.

"А в туалет як?", "Можу уявити як бридко в такому одязі", "Мені одній боляче дивитися на цю екзекуцію?", "Це прекрасно", «лазня по-українськи», «Костюм чурчхели», "Леся, не жарко?", "Краса вимагає жертв", "Ох, і робота у вас дівчата", - пишуть користувачі Мережі.

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