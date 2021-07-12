Співачка і продюсер Наталія Могилевська блиснула довгими ногами в міні-сукні

Як передає Politeka.net, артистка покрасувалася стрункими ніжками на зйомках шоу «Співають всі». Наталія сіла на сцені, витягнувши вперед ніжки, що визирають з-під сукні. Під фото артистка вирішила поділитися своїми секретами бадьорості та енергійності.

За словами співачки, вона багато часу приділяє плануванню.

"Розробка графіка на день сприяє досягненню цілей. Щовечора перед знімальним днем я затверджую план на день зі своїм особистим асистентом", - зазначила зірка.

Важливе місце в її графіку грає сон, харчування і раціон, оскільки ці речі впливають на самопочуття і заряджають енергією на весь день. Четвертим пунктом є команда.

"Завжди простіше працювати серед людей і з людьми, які тебе підтримують, яким цікаві твої ідеї та їх реалізація в життя", - додала зірка.

Також вона намагається вірити у фінальний результат і мислити позитивно.



"Ракета бомба петарда», «розумничка», «ніжки вогонь», "розкіш", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Могилевська з глибоким декольте вразила виглядом за лаштунками нового шоу "Співають всі".

Як повідомляла Politeka, Могилевська причепурилася перед зйомками "Співають всі", фото зблизька:"для вас".

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