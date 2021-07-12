Російський комік, чоловік Алли Пугачової Максим Галкін похвалився відмінною фізичною формою

Як передає Politeka.net, артист відправився на відпочинок, опублікувавши відео з моря. Спочатку Галкін показав, як робить гарний стрибок у море. У коментарях оцінили підготовку зірки і красиво виконаний стрибок.

"Талановита людина, талановита у всьому!", "Ну, ви, Максим даєте! То по ялинці лазите, то підводним плаванням займаєтеся! Респект!", "О, відмінний стрибок) просто Профі)», «гарного відпочинку вам», «Дельфін», - пишуть користувачі Мережі.

На другому фото Галкін в одних плавках продемонстрував свою фігуру. Було видно, що артист сильно розкачався і приділяє спорту багато вільного часу.

"Новий Тарзан", "Ну всьоооо дівки", "Ви молодець! Так тримати", "Красунчик, в хорошій формі", «Цар всіх морів і океанів», "вже крутіше Тарзана розкачався", - розхвалили коміка шанувальниці.

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