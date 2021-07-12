Кохана Михайла Заливако з "Холостяк-11" Анна Богдан розповіла, як заробила перші гроші

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Анна вирішила поговорити про покликання. На її думку, нормально, що люди після школи не можуть відразу визначитися зі своїм покликанням.

"Ось наприклад я: в 2 роки я вже заробила свої перші гроші, знявшись в рекламному ролику. У школі я була практично найвища в класі... з найдовшими ногами, і швидше за все, сама худа. І всі говорили одне: "Аня, тобі треба в моделі!» ,- розповіла Богдан.

Після школи дівчина відучилася на маркетолога, але з 18 років все ж стала працювати моделлю.

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"І ось тільки пройшовши шлях студента-маркетолога і моделі, я зрозуміла, що саме подорожі будуть надихати мене на роботу, рух і яскравість життя", - додала Ганна.

Відзначимо, що пост вона супроводила пікантним знімком, на якому позувала без одягу.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Молодець, Ганнуся! Ти дуже яскрава! Мрії збуваються!", "Молодець! Умничка! Фото просто вогонь!", "Яскрава Зірочка!",- пишуть люди.

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