Кохана Михайла Заливако з "Холостяк-11" Анна Богдан розповіла, як заробила перші гроші
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Анна вирішила поговорити про покликання. На її думку, нормально, що люди після школи не можуть відразу визначитися зі своїм покликанням.
"Ось наприклад я: в 2 роки я вже заробила свої перші гроші, знявшись в рекламному ролику. У школі я була практично найвища в класі... з найдовшими ногами, і швидше за все, сама худа. І всі говорили одне: "Аня, тобі треба в моделі!» ,- розповіла Богдан.
Після школи дівчина відучилася на маркетолога, але з 18 років все ж стала працювати моделлю.
⠀
"І ось тільки пройшовши шлях студента-маркетолога і моделі, я зрозуміла, що саме подорожі будуть надихати мене на роботу, рух і яскравість життя", - додала Ганна.
Донька Пугачової і Галкіна здивувала зовнішністю в стильному образі на прогулянці: "Красунею росте"
Біда трапилася з українкою на відпочинку в Іспанії: чоловік встиг врятувати тільки сина, що сталося
Гравці збірної Англії зривали з себе медалі після поразки у фіналі: "Як негарно"
Тіло зірки популярного телешоу знайшли під вікнами будинку, йому було всього 28 років: трагічні деталі
Стихія обрушилася на частину України, земля побіліла від граду: кадри природної аномалії
Відзначимо, що пост вона супроводила пікантним знімком, на якому позувала без одягу.
У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Молодець, Ганнуся! Ти дуже яскрава! Мрії збуваються!", "Молодець! Умничка! Фото просто вогонь!", "Яскрава Зірочка!",- пишуть люди.
Нагадаємо, що Анна Богдан розкрила свій секрет схуднення: "Моя вам порада...".
Як повідомляла Politeka, Анна Богдан в ліжку зізналася в залежності:"це вже неможливо".
Також Politeka писала, що Анна Богдан показала ідеальні ніжки, розкривши їх секрет: "найголовніше...".