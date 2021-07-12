Телеведуча, зірка "Танців з зірками" Ольга Фреймут показала, як запалює з чоловіком на вихідних
Як передає Politeka.net, Фреймут щаслива в шлюбі з генеральним продюсером «Нового каналу» Володимиром Локотком. У 2016 році Ольга народила коханому сина, а через рік подарувала доньку. Також Фреймут виховує дочку Злату, яку народила у відносинах з британцем.
Стримана Фреймут рідко ділиться подробицями про своє особисте життя, але іноді балує шанувальників фото або відео з сімейних свят. Цього разу Фреймут показала, як розважається з коханим чоловіком. Заняття виявилося дуже незвичним для суворої Фреймут. Вона віддала перевагу екстремальним розвагам у вигляді водного мотоцикла. Ольга сиділа спереду, а чоловік примостився за нею.
"Ми поїхали на drink", - підписала сторіс Фреймут.
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Варто відзначити, що виглядала телеведуча на всі 100%. Її волосся було розпущене, а на обличчі сяяла посмішка.
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