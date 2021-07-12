Молодий співак, зірка "Голосу країни" Микита Ломакін вразив незвичайним образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 23-річний артист опублікував фото, зроблене в репетиційній кімнаті. Він був одягнений в чорну водолазку і чорні сонцезахисні окуляри. Волосся співака було акуратно зачесане, в результаті чого він виглядав стильно і спокусливо. Особливого шарму образу додавала посмішка виконавця.

"Навіщо мені хлопець, якщо він не буде виглядати так?",- жартівливо підписав фото Ломакін.

У коментарях шанувальниці залишили йому масу приємних слів. Фанатки буквально верещали від захвату, побачивши нове фото Ломакіна.

"Ну як тебе можна не любити?", "Який гарненький", «мій крааааш», «Краса», «в цих окулярах видно все, навіть те, чого не бачать всі інші», "посмішка Чеширського кота", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що вперше Ломакін засвітився на шоу «Х-фактор», коли йому було всього 16 років. Там він познайомився зі співачкою Мішель Андраде, з якою довгий час зустрічався.

Нагадаємо, що Микита Ломакін показав несподіване фото: "коли в сотий раз запитують про Мішель Андраде".

Як повідомляла Politeka, Ломакін жорстко "проїхався" по МELOVINу:"не хочу так входити в історію".

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