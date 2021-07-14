Співачка Соня Кей (Соня Хлябич), яка є племінницею Софії Ротару, похвалилася фотографією з відпочинку

Як передає Politeka.net, 30-річна артистка разом з коханим відпочиває в Болгарії. На свіжому знімку вона позувала в коротеньких чорних шортиках і футболці. Вона розтанула в обіймах коханого, позуючи для фото на тлі красивих будинків. Як відомо, чоловік Соні - хокеїст збірної України Олег Петров, якого вона довго приховувала від публіки до самого моменту весілля.

"Любити - це не означає дивитися один на одного, любити — значить разом дивитися в одному напрямку», - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу захоплених відгуків і лайків.

Зазначимо, що Соня Кей є донькою сестри Софії Ротару Лідії. Крім співочої кар'єри дівчина займається танцями і дизайном інтер'єрів. Справа в тому, що з 14 років артистка вчилася в Британії, де отримала освіту за цією спеціальністю.

Нагадаємо, що Соня Кей в червоному купальнику показала, як розважається в Болгарії: кадри з відпустки.

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