Дружина шоумена, ведучого шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорія Решетника Христина вразила стрункими ніжками

Як передає Politeka.net, 31-річна Христина є мамою трьох хлопчиків. При цьому молода красуня прекрасно виглядає і може похвалитися відмінною фігуркою.

На свіжих фото, зроблених на відпочинку, жінка постала в синьому короткому платті, яке підкреслило її стрункі засмаглі ніжки. Білі кросівки відмінно гармоніювали з літнім вбранням.

"Спека сьогодні в Одесі неймовірна. Ми ще так до моря і не дісталися. А ви як рятуєтеся від такої температури?",- зазначила Решетник.

У коментарях їй залишили кілька відгуків. Українки стали ділитися своїми враженнями від погоди.

"Який у вас гарний загар", «Заберіть мене хто-небудь в Одесу, обожнюю», «на море ходимо», «в Затоці вогонь», "Христина у нас теж в Києві, зараз 19.00, спека 32 градуси", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Христина Решетник показала маленьких синів на прогулянці без чоловіка:"я щаслива".

А ще Politeka писала, що Христина Решетник у ніжному вбранні козирнула стрункою фігуркою:"така смачна".

Також Politeka повідомляла, що Христина Решетник розкрила секрет щасливих стосунків із зірковим чоловіком: "Головне, щоб...".