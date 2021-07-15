Солістка відомої української групи The Hardkiss і фіналістка шоу «Танці з зірками», Юлія Саніна, підкорила стрункою фігурою

Популярна співачка займається спортом, і намагається правильно харчуватися, пише Politeka.net. В результаті фігура зірки викликає справжнє захоплення, а деяких і заздрість.

Крім того, в одному з інтерв'ю Юлія розповіла, що відвідує косметолога раз на місяць, і проходить ряд процедур, які не можна зробити вдома.

У своїх постах в Instagram співачка може похвалитися результатами догляда за собою. Зокрема, на одному з нових фото артистка позувала в червоному боді, що обтягнув струнку фігуру, а під сіткою проглядався стильний топ.

Також співачка була в шортах з довгою бахромою і стильному короткому жакеті, який вона розкрила.

Завершили образ макіяж з яскравими акцентами і незвична зачіска.

За дві години публікація зібрала понад 8000 лайків і багато коментарів.

"Дуже красива❤🔥", " ікона😍", "Вау", " красуня🔥 🔥", " Космос космічний!!!😍 😍 😍 🔥 🔥 ", "Кльова❤️", " ААА в Тернополі😍 😍"," швидше б уже Осінь🥲"," не виношу такі зачіски. Взагалі не розумію навіщо жінки таке з собою роблять. Якомусь Кейту Флінту ще мб і личило, але не Юлі", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Саніна з The Hardkiss з чоловіком влаштувала стильну фотосесію в неонових кольорах

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss приголомшила гарячим фото з чоловіком

Також Politeka писала, що Могилевська посвітила Екстра-декольте перед Саніною з The Hardkiss