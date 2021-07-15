Українців готують до нового сезону шоу "Танці з зірками", поступово розкриваючи імена, хто братиме участь у зйомках

Шоу "Танці з зірками" виходить на екрани вже багато років, не перестаючи дивувати українців, пише Politeka.net.

Вже відомо, що в зйомках п'ятого сезону беруть участь Джамала і соліст групи ТНМК Олег Михайлюта (Фагот). Останній кинув виклик колегам по шоу-бізнесу, зокрема, екс-герою українського "Холостяка" Максу Чмерковському. Як виявилося, останній буде в проекті, але не в якості учасника, а стане суддею. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Традиційний #танціззіркамиchallenge приймає україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковський @maksimc 🎉

Танцівник відповів на виклик Фагота @fahot. Але братиме участь в шоу в ролі судді!",- написали автори поста.

"Огоооооооо! Класно! 🔥🔥🔥", " Постарів хлопець - не впізнати зовсім", " подорослішав Чмерковський)) дуже прикольно)))", "Ух ти! 🔥 🔥 🔥 Чекаємо новий сезон! 🔥 🔥 🔥 😮 😮 ", "Це той, що з першого сезону «Холостяк»?", "Ваууу🔥 це хороша новина. 👍 👍 👍 👍", "Краще б він танцював", " а що наших хореографів не було? Цей занадто "дорогий", - прокоментували новину користувачі Мережі.

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