Зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий розповів про свою неприємність
Як пише Politeka.net, артист поділився кадрами в "сторіс" свого Instagram.
Не пощастило артисту з самого ранку. Євген Кошовий показав, що застряг у ліфті і спілкується з диспетчером.
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Усунути неполадку швидко не вдалося.
«А що найприкріше в цій ситуації, що сусідній то ліфт працює. А ти стоїш і слухаєш, як люди їдуть на роботу. Приємно", - сказав артист.
Зазначимо, Євген Кошовий не так давно вже застрявав у ліфті разом з Юрієм Ткачем і Юрієм Краповим.
"Хлопців, що може бути краще, ніж застрягти перед концертом в ліфті!",- заявив Кошовий. Потім актор провів камерою і показав розгублених товаришів.
"З хорошою компанією...",- відгукнувся Ткач.
Нагадаємо, Євген Кошовий показав, яким був 14 років тому і зворушливо зізнався дружині в коханні.
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