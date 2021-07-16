Зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий розповів про свою неприємність

Як пише Politeka.net, артист поділився кадрами в "сторіс" свого Instagram.

Не пощастило артисту з самого ранку. Євген Кошовий показав, що застряг у ліфті і спілкується з диспетчером.

Усунути неполадку швидко не вдалося.

«А що найприкріше в цій ситуації, що сусідній то ліфт працює. А ти стоїш і слухаєш, як люди їдуть на роботу. Приємно", - сказав артист.

Зазначимо, Євген Кошовий не так давно вже застрявав у ліфті разом з Юрієм Ткачем і Юрієм Краповим.

"Хлопців, що може бути краще, ніж застрягти перед концертом в ліфті!",- заявив Кошовий. Потім актор провів камерою і показав розгублених товаришів.

"З хорошою компанією...",- відгукнувся Ткач.

Нагадаємо, Євген Кошовий показав, яким був 14 років тому і зворушливо зізнався дружині в коханні.

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