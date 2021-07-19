Обранець "Холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт зважився на відчайдушний крок

Як передає Politeka.net, відео комік і шоумен поділився на своїй сторінці в Instagram.

Новина про те, що Ксенія Мішина розлучилася зі своїм коханим – переможцем першого сезону шоу "Холостячка", ошелешила всю країну.

Актриса зазначила, що ініціатором була вона, а ось сам Олександр досить дивно відреагував на розставання з актрисою - він опублікував скрін з Вікіпедії з визначенням "драми".

Пізніше у своїх сторіс комік попросив своїх передплатників про допомогу.

"Питання: чи є у мене в передплатниках прикордонники або митники? Напишіть мені, У мене є питання", - попросив Еллерт.

Судячи з усього, Олександр попрямував слідом за Ксенією в Крим.

"Завдяки опитуванню, я зробив перепис митників і прикордонників України. Спасибі всім величезне, що мені не "прилетіло" покарання за порушення 204 статті КК України", - поділився шоумен.

"Сьогодні будуть краси", - написав Еллерт у підписі до відео, яке зняв вже на півострові.

Зазначимо, що стаття 204-1 передбачає незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України.

Відзначимо, що повідомивши про розрив відносин з Еллертом, Ксенія поїхала до себе на батьківщину, де проводить час з подругами.



Раніше Politeka писала, що "Холостячка" Мішина ошелешила жорсткою заявою про розрив з Еллертом: "це кінець".

Нагадаємо, що Еллерт відреагував на заяву Мішиної про розрив їхніх відносин: "у постійній напрузі...".

А ще Politeka повідомляла, що Мішина поганяла по Криму на кабріолеті і "відірвалася" під Дорофєєву: "що може бути крутіше!".