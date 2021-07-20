Талановитий актор студії "Дизель шоу" Євгеній Нікішин опублікував світлину в масці Шрека

Як пише Politeka.net, відомий український та російський актор, учасник "Дизель шоу" порадував фанів кумедною світлиною в Instagram. Чоловік одягнув зелену маску з характерними вухами героя мультфільму "Шрек".

"Чи ризикнете вгадати мій найулюбленіший мультфільм з дитинства? Підказка: це не "Шрек" 😁 Ну і напишіть ваш улюблений мульт)", - пише Євгеній Нікішин.





Підписники актора одразу взялися вгадувати улюблений мультфільм кумира.

"Чебурашка. Я, як і він, завжди шукаю друзів", "Таємниця третьої планети", "Женя, може, "Малюк і Карлсон?", "Вінні Пух чи Ну, постривай! Це мої улюблені мультики", "Женька, ти вогонь! Супер! Миленький!", "Істерика…", - пишуть користувачі мережі.

Так, фанам все ж вдалося відгадати найулюбленіший мультик Євгена Нікішина. Виявилося, що це "Лисеня на ім’я Вук".

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