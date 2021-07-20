Талантливый актер студии " Дизель шоу" Евгений Никишин опубликовал фотографию в маске Шрека

Как пишет Politeka.net, известный украинский и российский актер, участник "Дизель шоу" порадовал фанатов забавной фотографией в Instagram. Мужчина надел зеленую маску с характерными ушами героя мультфильма "Шрек".

"Рискнете ли угадать мой самый любимый мультфильм из детства? Подсказка: это не" Шрек", Ну и напишите ваш любимый мульт)", - пишет Евгений Никишин.

Подписчики актера сразу взялись угадывать любимый мультфильм кумира.

"Чебурашка. Я, как и он, всегда ищу друзей", "Тайна третьей планеты", "Женя, может, "Малыш и Карлсон?", "Винни Пух или Ну, погоди! Это мои любимые мультики", "Женька, ты огонь! Супер! Миленький!", "Истерика...", - пишут пользователи сети.

Так, фанам все же удалось отгадать самый любимый мультик Евгения Никишина. Оказалось, что это"лисенок по имени Вук".

Ранее Politeka писала, что Писаренко и Никишин из "Дизель шоу" удивили "помятым" видом в рваной одежде: "из носа торчит...".

Напомним, что артисты "Дизель шоу" поразили, показав своих детей: "Растет не менее яркий состав".

А еще Politeka сообщала, о том, как Глущенко из "Дизель шоу" выглядела 13 лет назад, архивное фото впечатляет: "Совсем не изменилась".