Артист студії "Дизель шоу" Євген Нікішин похвалився своїм досягненням
Відомий російський і український артист і учасник студії "Дизель шоу" Євген Нікішин розповів про це на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
Нікішин вирішив зайнятися своєю формою і вже отримав перші результати, які вражають.
"Новий етап. Спускаємося на 90», - написав Євген.
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Відзначимо, схуднення Нікішина захопило його шанувальників.
"Удачі Вам", "Давай-давай", "тільки не перегинай", "Женя! Крутий", "Класно. Молодець", "Браво", "Молодець Євген", "Моя тобі повага, Женя! Трудяга", "Крутишка!!! просто красава!", "Молодець! Так тримати!! Терпіння вам", "Женя, найголовніше відчувати себе на все 💯 ти тільки з втратою ваги, себе не втрачай", "А Єгор не думає худнути?", "Чел, ти найкращий! Продовжуй в тому ж дусі!",- пишуть в коментарях.
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