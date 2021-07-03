Артист студії "Дизель шоу" Євген Нікішин похвалився своїм досягненням

Відомий російський і український артист і учасник студії "Дизель шоу" Євген Нікішин розповів про це на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Нікішин вирішив зайнятися своєю формою і вже отримав перші результати, які вражають.

"Новий етап. Спускаємося на 90», - написав Євген.

Відзначимо, схуднення Нікішина захопило його шанувальників.

"Удачі Вам", "Давай-давай", "тільки не перегинай", "Женя! Крутий", "Класно. Молодець", "Браво", "Молодець Євген", "Моя тобі повага, Женя! Трудяга", "Крутишка!!! просто красава!", "Молодець! Так тримати!! Терпіння вам", "Женя, найголовніше відчувати себе на все 💯 ти тільки з втратою ваги, себе не втрачай", "А Єгор не думає худнути?", "Чел, ти найкращий! Продовжуй в тому ж дусі!",- пишуть в коментарях.

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