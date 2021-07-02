Артисти "Дизель шоу" Сергій Писаренко та Євген Нікішин здивували пошарпаними образами в розірваному одязі

Як пише Politeka.net, відомий гуморист Сергій Писаренко поділився в Instagram новим спільним фото зі своїм колегою по сцені.

На знімку артисти зображені в незвичному вигляді. Так, Писаренко і Нікішин позують перед камерою в блакитних сорочках, які явно є частиною форми. При цьому їх вбрання місцями порвані на шматки, а коміри сорочок неохайно розкриті. На шиї Писаренка також красується частково стягнута краватка.

Самі актори також виглядають сильно пошарпаними, а на їхніх обличчях можна помітити сліди бруду або кіптяви. У Нікішина відірваний шматок сорочки стирчить прямо з носа.

Судячи з підпису Писаренка, в цих образах артисти знімали якийсь епізод для «Дизель шоу». Шанувальникам залишається тільки здогадуватися, що ж покажуть їм Артисти на цей раз.

У коментарях до посту люди оцінили фото.

"Класні!", "Вогонь", "а де підпис до фото ... що це символізує?",- пишуть люди.

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