В Україні живе справжнісінька Рапунцель з казки, яка прославилася завдяки соцмережам

Рапунцель - героїня однойменної казки з довгим волоссям. Хто б міг подумати, але в Україні живе, можна сказати, справжній двійник цього персонажа.

Одеситка Олена Кравченко відростила своє світле волосся до 1 метра 95 см, пише Обозреватель. За її словами, у неї хороша генетика - у матері й бабусі були також довгі коси, і своїм дочкам українська "Рапунцель" ростить волосся з народження.

Олена розповідає, що два рази на рік вона стриже кінці, і завдяки правильному догляду вони не січуться. Одеситка розкрила секрети догляду за собою - правильні маски і масла, і в результаті волосся легко розчісується за п'ять хвилин.

Раз на тиждень дівчина миє голову і робить зміцнюючу маску, або наносить оливкову, кокосову олії, а потім шампунь і бальзам. На ріст волосся впливає і масаж голови, який Олена дуже любить.

Бажання зістригти волосся у Кравченко ніколи не було, адже воно у неї з народження, і вона не відчуває ніяких труднощів.

Дівчина зізналася, що дуже береже своє волосся, тому в житті в основному збирає його, щоб не заважало, робить - хвіст, кіски або колоски.

Іноді розпускає волосся і викликає інтерес оточуючих, але через те, що вона не дуже любить увагу, то робить це рідко.

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