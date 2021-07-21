В Украине живет самая настоящая Рапунцель из сказки, которая прославилась благодаря соцсетям
Рапунцель - героиня одноименной сказки с длинными волосами. Кто бы мог подумать, но в Украине живет, можно сказать, настоящий двойник этого персонажа.
Одесситка Алена Кравченко отрастила свои светлые волосы до 1 метра 95 см, пишет Обозреватель. По ее словам, у нее хорошая генетика - у матери и бабушки были также длинные косы, и своим дочерям украинская "Рапунцель" растит волосы с рождения.
Алена рассказывает, что два раза в год она стрижет концы, и благодаря правильному уходу они не секутся. Одесситка раскрыла секреты ухода за собой - правильные маски и масла, и в результате волосы легко расчесываются за пять минут.
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Раз в неделю девушка моет голову и делает укрепляющую маску, или наносит оливковое, кокосовое масла, а затем шампунь и бальзам. На рост волос влияет и массаж головы, который Алена очень любит.
Желания состричь волосы у Кравченко никогда не было, ведь они у нее с рождения, и она не испытывает никаких трудностей.
Девушка призналась, что очень бережет свои волосы, поэтому в жизни в основном собирает их, чтобы не мешали, делает - хвост, косички или колоски.
Иногда распускает волосы и вызывает интерес окружающих, но так как она не очень любит внимание, то делает это редко.
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