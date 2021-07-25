Телеведуча Леся Нікітюк показала, чим харчується на відпочинку
Як передає Politeka.net, новими кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Як відомо, після закінчення зйомок телешоу "Хто зверху?" Нікітюк вирушила на відпочинок до Чорногорії, куди кілька тижнів тому відправила свою племінницю на навчання.
Відпочинок в Європі йде вже повним ходом і Леся вирішила відвідати один з кращих ресторанів курорту.
"Хорватське вино... Відчуваю, що зараз будемо з пляшкою повертати. І ми не помилилися дівчинки!",- поділилася телеведуча враженням від дегустації.
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Ну я саме в цей заклад Никитюк приїхала, щоб поїсти восьминога. Свою трапезу вона вирішила записати на відео.
"Я проходжу навчання блогерству. Зараз дуже популярно просто сидіти і їсти на камеру. Приємно вам, так? А я сиділа в Хмельницькому і дивилася, як всі модні блогери їдять лобстрерів. Так само думала, як ви зараз про мене", - поділилася Нікітюк.
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