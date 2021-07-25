Український шпажист Ігор Рейзлін 25 липня виграв бронзову медаль Олімпіади 2020 в Токіо
Ця перемога стала другою нагородою для нашої країни на іграх в Токіо і першою в історії олімпійською медаллю для України в цій дисципліні.
Про перемогу українця повідомили на сторінці NOC of Ukraine and the Olympic Team в Facebook. Рейзлін у фехтуванні вже давно, але до 35 років на чемпіонатах світу жодного разу не піднімався вище 44 місця.
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Зустріч почалася з атак італійського спортсмена, якому вдалося на старті нанести три нерозділені уколи (2:4). Але вже в другому періоді українцю вдалося зрівняти рахунок і вийти вперед 5:4.
Після обидва фехтувальники зрівняли рахунок до 9: 9. Доля медалі вирішувалася в третій трихвилинці, де впевненіше діяв наш співвітчизник. Рейзлін провів пару точних атак і розвинув перевагу до 15:12.
Варто відзначити, що 37-річний Рейзлін не був фаворитом змагань, але пройшов трьох суперників на шляху до півфіналу, де програв французу Ромену Канноні.
Зокрема, у півфіналі чоловічого олімпійського турніру ігор поступився французу Ромену Каннону (10: 15).
Нагадаємо, українці назвали нову форму олімпійської збірної найгіршою за всі роки.
Як повідомляла Politeka, на майбутній Токійській Олімпіаді ми можемо сміливо розраховувати на чотири золоті медалі і срібло.
Також Politeka писала, що Світоліна після вильоту з Вімблдону націлилася на золото Олімпіади.