Український шпажист Ігор Рейзлін 25 липня виграв бронзову медаль Олімпіади 2020 в Токіо

Ця перемога стала другою нагородою для нашої країни на іграх в Токіо і першою в історії олімпійською медаллю для України в цій дисципліні.

Про перемогу українця повідомили на сторінці NOC of Ukraine and the Olympic Team в Facebook. Рейзлін у фехтуванні вже давно, але до 35 років на чемпіонатах світу жодного разу не піднімався вище 44 місця.

Зустріч почалася з атак італійського спортсмена, якому вдалося на старті нанести три нерозділені уколи (2:4). Але вже в другому періоді українцю вдалося зрівняти рахунок і вийти вперед 5:4.

Після обидва фехтувальники зрівняли рахунок до 9: 9. Доля медалі вирішувалася в третій трихвилинці, де впевненіше діяв наш співвітчизник. Рейзлін провів пару точних атак і розвинув перевагу до 15:12.

Варто відзначити, що 37-річний Рейзлін не був фаворитом змагань, але пройшов трьох суперників на шляху до півфіналу, де програв французу Ромену Канноні.

Зокрема, у півфіналі чоловічого олімпійського турніру ігор поступився французу Ромену Каннону (10: 15).

Нагадаємо, українці назвали нову форму олімпійської збірної найгіршою за всі роки.

Як повідомляла Politeka, на майбутній Токійській Олімпіаді ми можемо сміливо розраховувати на чотири золоті медалі і срібло.

Також Politeka писала, що Світоліна після вильоту з Вімблдону націлилася на золото Олімпіади.