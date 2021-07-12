В Україні нова парадна форма національної збірної сподобалася не всім

Національна олімпійська збірна представила нову парадну форму. У ній наші атлети представлять Україну на Олімпіаді в Токіо вже з 23 липня.

Про це повідомляє прес-служба НОК в Facebook і публікує кадри.

Форма створена в традиційних національних кольорах, але автори вибрали не яскраві і насичені відтінки, а пастельну палітру.

Розробники пояснюють - виконали форму в ніжній палітрі, що символізує надію і віру. На спинці вітровок, в яких спортсмени будуть йти на церемонії відкриття, зобразили тризуб і Олімпійські кільця зі світловідбиваючого матеріалу.

У цій формі українські спортсмени виходитимуть на парад відкриття та закриття ігор, ходитимуть олімпійським селом, їздитимуть на тренування та підніматимуться на п'єдестали пошани.

Вболівальники залишилися незадоволені новою формою української збірної і повідомили про своє невдоволення в коментарях під постом. Деякі з них навіть назвали форму найгіршою за всі роки: "Виглядає жахливо", "Якась вона блякла, проте я вважаю, що вона не грає такої важливої ролі", "Невдала форма і кольори не зрозумілі, виглядають як облізлі", "Таке відчуття, що її надрукували в дешевій друкарні і вивісили вигоряти на сонці", "Найжахливіша форма за всі роки".

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