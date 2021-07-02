Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася планами на майбутнє

Днями спортсменка припинила участь у престижно турніку на Вімблдоні, поступившись Магді Лінетт з Польщі з рахунком 3:6, 4:6.

Свою поразку Елліна пояснює пасивністю в грі і неймовірною грою противниці.

Тепер Світоліна має намір відпочити і перезавантажитися перед прийдешніми турнірами, а саме перед Олімпіадою,

"Це особливий турнір", - зазначила тенісистка.

Спортсменка зізналася, що в психологічному плані вона знаходиться в нормі, але потребує відпочинку від фізичних навантажень.

"Я дійсно хочу добре виступити на Олімпійських іграх, але зараз я не знаю, я не відчуваю, що в психологічному плані все добре, тому мені потрібен час для відпочинку і для підготовки", - передає слова елліни Sport.ua.

Варто відзначити, що перша ракетка України Еліна Світоліна в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) займає шосте місце.



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