Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася планами на майбутнє
Днями спортсменка припинила участь у престижно турніку на Вімблдоні, поступившись Магді Лінетт з Польщі з рахунком 3:6, 4:6.
Свою поразку Елліна пояснює пасивністю в грі і неймовірною грою противниці.
Тепер Світоліна має намір відпочити і перезавантажитися перед прийдешніми турнірами, а саме перед Олімпіадою,
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"Це особливий турнір", - зазначила тенісистка.
Спортсменка зізналася, що в психологічному плані вона знаходиться в нормі, але потребує відпочинку від фізичних навантажень.
"Я дійсно хочу добре виступити на Олімпійських іграх, але зараз я не знаю, я не відчуваю, що в психологічному плані все добре, тому мені потрібен час для відпочинку і для підготовки", - передає слова елліни Sport.ua.
Варто відзначити, що перша ракетка України Еліна Світоліна в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) займає шосте місце.
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