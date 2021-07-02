Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась планами на будущее
На днях спортсменка прекратила участие в престижно турнике на Уимблдоне, уступив Магде Линетт из Польши со счетом 3:6, 4:6.
Свое поражение Эллина объясняет пассивностью в игре и невероятной игрой противницы.
Теперь Свитолина намерена отдохнуть и перезагрузиться перед грядущими турнирами, а именно перед Олимпиадой,
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"Это особенный турнир", - отметила теннисистка.
Спортсменка призналась, что в психологическом плане она находится в норме, но нуждается в отдыхе от физических нагрузок.
"Я действительно хочу хорошо выступить на Олимпийских играх, но сейчас я не знаю, я не чувствую, что в психологическом плане все хорошо, поэтому мне нужно время для отдыха и для подготовки", - передает слова Эллины Sport.ua.
Стоит отметить, что первая ракетка Украины Элина Свитолина в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает шестое место.
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