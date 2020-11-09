Украинская теннисистка Элина Свитолина после напряженных тренировок решила подразнить своих поклонников пикантным фото

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала очень соблазнительное фото. Свитолина сфотографировала себя таким образом, что казалось, будто она полностью голая. На самом деле неизвестно, есть ли на спортсменке одежда, поскольку в кадр попали лишь оголенные руки, плечи и зона декольте. Однако на фото все выглядит так, как-будто Свитолина воссоединилась с природой в чем мать родила.

«Всем яркой недели», - подписала фото спортсменка.

Добавим, что для фото Свитолина позировала без макияжа, с распущенными волосами. В руках она держала полевые ромашки, что придало снимку особого шарма.

«Красиво!», «Сладкая», «Ангелочек», «Сногсшибательная красота», «Прекрасная неделя вернулась к вам!», «Натуральная», «Солнце», «То же самое для вас!», «Да и тебе тоже хорошей недели», «Чао Элина. Целую», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Свитолина записала видео для молодежной сети ТикТок. Девушка сидела на стуле в спортивной одежде, после чего за один миг преобразилась в элегантную красотку в маленьком черном платье.

Напомним, что Свитолина стала одной из самых дорогих спортсменок планеты: сколько заработала украинка.

Как сообщала Politeka, Элина Свитолина в юбке с экстремальным разрезом показала, чем сражает наповал вне корта: «Гарна жінка».

Также Politeka писала, что шаловливая Элина Свитолина в экстра-мини подняла ножки, сверкнув лишним: «Невероятно».