Перша ракетка України Еліна Світоліна похвалилася відпочинком на морі

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото, на якому була неймовірно щасливою і умиротвореною. Світоліна перебувала на яхті. Вона сиділа на стільчику, задерши ніжки на стілець. Через те, що спортсменка була в коротеньких шортах, вона трохи засвітила зайве, блиснувши своїми округлими стегнами.

Судячи з фото, воно було зроблено на заході сонця. Спортсменка позувала на тлі гір і моря.

«26 ... 🎉 🥳 Неймовірно вдячна за всі привітання з Днем народження", - підписала знімок зірка спорту.

Як виявилося, 12 вересня Світоліна відсвяткувала свій 26-й день народження. Незважаючи на такий юний вік, спортсменка вже багато досягла в своїй кар'єрі. Сьогодні вона є однією з найвідоміших тенісисток у світі.

Раніше ми писали, що Еліна Світоліна активно ділиться фотографіями з відпочинку, демонструючи свою підкачану фігуру в різних купальниках. Так, на одному з фото дівчина позувала в різнобарвному купальнику, який підкреслював достоїнства її фігури.

Також нещодавно вона поділилася знімком, на якому похвалилася довгими ногами і плоским животиком в бікіні.

Нагадаємо, що чарівна Світоліна влаштувала пристрасні танці на яхті, купальник нічого не приховав: «Пора в «Танці з зірками».

Як повідомляла Politeka, пустотлива Світоліна зняла спортивний одяг і вбила наповал своєю жіночністю: гаряче відео.

Також Politeka писала, що Світоліна стала однією з найдорожчих спортсменок планети: скільки заробила українка.