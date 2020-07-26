Відома українська тенісистка Еліна Світоліна блиснула ідеальною фігурою і зачарувала шанувальників запальними танцями

Як передає Politeka.net, відео з танцем з'явилося на офіційній сторінці знаменитості в Instagram. Красуня була одягнена в білий купальник, який підкреслив достоїнства її фігури, але, фактично, нічого не приховав. Світоліна почала танцювати під відомий трек, спокусливо рухаючи стегнами. Варто відзначити, що танець вийшов дуже гарячим. Спортсменка рідко балує шанувальників подібними відео.

До речі, в процесі танцю Світоліна засвітила татуювання на стегні.

«Неділя для…», - загадково підписала відео зірка.

За годину її відео переглянули понад 60 тисяч разів. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Ти така гаряча, «Ну дуже, Еліна», «Мамасіта», «Класно рухаєшся», «Коли ти кинеш теніс, у тебе буде нова професія, якщо ти цього захочеш», «Ідеальна», «Лялька», «Ти дуже мила», «Пора в «Танці з зірками», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Еліна Світоліна позувала в білому комбінезоні, прикрашеному пояском. Еліна залишила волосся розпущеним, а образ доповнила стильною сумочкою. Збоку на стегнах красувалося татуювання, яке спортсменка не приховує.

Нагадаємо, що спокуслива Світоліна зухвало задерла сукню заради жаркого фото: «У-ля-ля, малишка».

А ще Politeka писала, що томна Світоліна у леопарді влаштувала спеку на яхті: "Приголомшлива леді".

Також Politeka повідомляла, що карколомна Світоліна в бікіні на мотузочках побешкетувала на яхті: "Завжди пристрасна".