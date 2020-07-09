Знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна вразила фігурою в спокусливому образі
Спортсменка поділилася новим атмосферним кадром у своєму Instagram, пише Politeka.net.
На фото зірка полулежить на фігурному парапеті, а за її спиною відкривається вид на розкішне місто в горах. В коментарях відзначають, що знімок був зроблений в Монако.
Світоліна позує в чорній облягаючій сукні, спідницю якої вона кокетливо звела вгору. Спортсменка спокусливо зігнулась і повернула голову для більш витонченої пози.
У підписі до фото зірка зізналася, що чекає вихідних.
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Шанувальники тенісистки буквально засипали її публікацію лайками і захопленими коментарями.
«Який вигляд. Просто краса», «Виглядаєш абсолютно приголомшливо красиво, хорошого дня і залишайся безпеки», «Дуже хороша», «Гарне плаття», «Ти стаєш все красивішою з кожним днем», «Уляля малятко», - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Світоліна показала свіжий літній образ.
На фото Еліна показала себе в легкому платті, під яким не було білизни, а доповнила образ стильної сережкою. Світоліна посміхалася на камеру, а сама в руках тримала морозиво. Волосся красуня вирішила залишити розпущеним, а позувала на тлі сонечка і дерев.
"Тут станвится жарко", - написала Світоліна.
Фанати поставили понад 10 тисяч лайків за годину і написали безліч коментарів.
Нагадаємо, фігуриста Еліна Світоліна показала своє декольте з ідеального ракурсу: "Тут стає жарко".
Як повідомляла Politeka, зухвала Еліна Світоліна показала свою суперсилу в пікантній позі: "Це ідеал".
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