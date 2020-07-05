Известная украинская теннисистка Элина Свитолина показала свежий летний образ

На фото Элина показала себя в легком платье, под которым не было белья, а образ дополнила стильной серьгой. Свитолина улыбалась на камеру, а сама в руках держала мороженое. Волосы красотка решила оставить распущенными, а позировала на фоне солнышка и деревьев. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Тут станвится жарко", - написала Свитолина.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков за час и написали множество комментариев:

"Когда, блин уже играть начнете Мышка???", "Укушу, если будешь плохо играть", "Сказка", "2 подряд и в одну калитку", "Красотка".

Ранее мы сообщали, что первая ракетка Украины Элина Свитолина удивила ярким снимком.

На необычную внешность Элины Свитолиной обращают внимание именитые фотографы, которые приглашали теннисистку на всевозможные фотосессии.

Сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина показала, как следит за своей внешностью.

Спортсменка не забывает заботиться о своей красоте даже во время карантина. На свежем фото она позирует с косметической маской на лице, которая заметно выделяется на коже.

Напомним, Элина Свитолина в трусиках озадачила дерзкой позой, раздвинув ноги на балконе

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