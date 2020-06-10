Украинская теннисистка Элина Свитолина похвасталась аппетитными формами на природе
Звезда опубликовала жаркое фото в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Спортсменка позировала в черном облегающем платье, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры.
В частности, нельзя не отметить стройную талию и упругую пятую точку красотки.
Завершили образ теннисистки различные аксессуары.
Элина облокотилась о камни руками, она смотрела через плечо в камеру и улыбалась.
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"С любовью", - подписала фото спортсменка, поставив геолокацию "Ницца".
Виды на лазурный берег и красивый пляж впечатляли красотой не менее, чем известная спортсменка.
За час пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети, в основном иностранцы, засыпали светловолосую Свитолину комплиментом. Люди отмечали, что ее фигура замечательная, а внешность в целом - превосходная.
"Обалденная", - написал один из комментаторов.
Напомним, Элина Свитолина позировала рядом с другой девушкой, тоже теннисисткой - Екатериной Завацкой.
Обе спортсменки одеты в одинаковые кепки-козырьки и демонстрируют белоснежные улыбки. Вероятно, они сфотографировались сразу после тренировки.
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина позировала на фоне бассейна, демонстративно приспустив штаны.
Из-за этого в кадр попал купальник звезды, что спровоцировало настоящий фурор со стороны ее поклонников.
Напомним также, что Элина Свитолина позировала в экстра-мини юбке, из-под которой виднеются черные шорты. Дополняет образ облегающая белая майка с принтом. Вид спортсменки-красавицы спровоцировал настоящий бум среди ее поклонников.
Напомним, что Свитолина в лосинах эффектно повиляла бедрами на кухне, видео: "Можно смотреть вечно".
Как сообщала Рoliteka, знаменитая теннисистка показала себя топлес, мужчины ахнули: «Ты такая красивая».
Также Рoliteka писала, что Свитолина, Шарапова, Бех-Романчук и другие спортсменки сразили красотой в обычной жизни: какие хорошенькие.