Украинская теннисистка Элина Свитолина похвасталась аппетитными формами на природе

Звезда опубликовала жаркое фото в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Спортсменка позировала в черном облегающем платье, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры.

В частности, нельзя не отметить стройную талию и упругую пятую точку красотки.

Завершили образ теннисистки различные аксессуары.

Элина облокотилась о камни руками, она смотрела через плечо в камеру и улыбалась.

"С любовью", - подписала фото спортсменка, поставив геолокацию "Ницца".

Виды на лазурный берег и красивый пляж впечатляли красотой не менее, чем известная спортсменка.

За час пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети, в основном иностранцы, засыпали светловолосую Свитолину комплиментом. Люди отмечали, что ее фигура замечательная, а внешность в целом - превосходная.

"Обалденная", - написал один из комментаторов.

Напомним, Элина Свитолина позировала рядом с другой девушкой, тоже теннисисткой - Екатериной Завацкой.

Обе спортсменки одеты в одинаковые кепки-козырьки и демонстрируют белоснежные улыбки. Вероятно, они сфотографировались сразу после тренировки.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина позировала на фоне бассейна, демонстративно приспустив штаны.

Из-за этого в кадр попал купальник звезды, что спровоцировало настоящий фурор со стороны ее поклонников.

Напомним также, что Элина Свитолина позировала в экстра-мини юбке, из-под которой виднеются черные шорты. Дополняет образ облегающая белая майка с принтом. Вид спортсменки-красавицы спровоцировал настоящий бум среди ее поклонников.

Напомним, что Свитолина в лосинах эффектно повиляла бедрами на кухне, видео: "Можно смотреть вечно".

Как сообщала Рoliteka, знаменитая теннисистка показала себя топлес, мужчины ахнули: «Ты такая красивая».

Также Рoliteka писала, что Свитолина, Шарапова, Бех-Романчук и другие спортсменки сразили красотой в обычной жизни: какие хорошенькие.