Известная украинская теннисистка Элина Свитолина показала свежую себя

На фото красотка позирует на фоне стены, сидя на стуле и задрав ноги. Элина была в джинсах и майке, а образ дополнила распущенными волосами. Свитолина куда-то смотрела вдаль от камеры, благодаря чему кадр получился соблазнительным и нежным. Стоит отметить, что Элина после тренировок позволяет себе иногда отдохнуть и понежиться в лучах солнца. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Что больше всего вас раздражает в наши дни ?", - написала Элина.

Фанаты, включая Лесю Никитюк, поставили 25 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Инстаграм", "Страх не вернуться к прежней жизни", "Собственная лень", "Горячие женщины, которые много думали", "Подожди секунду, я знаю все", "Москиты", "Блокировка", "Элина не едет в Вегас", "Ограничение в движении", "Идеальная".

Ранее мы сообщали, что дзюдоистка-красавица Дарья Билодид сверкнула роскошной фигурой в коротком топе.

Фото девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Красотка была одета в обтягивающие лосины и короткий топ. На фото видно все прелести спортивной фигуры: плоский животик и подкачанные плечи. Красотка держала в руках бутылку воды.

Сообщалось, что известная украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась нежным домашним фото.

На фото Свитолина позирует в комнате, стоя спиной к камере. На спортсменка белая рубашка, которую она расстегнула и кокетливо приспустила с плеч, засветив обнаженную спину. Волосы красотки свободно спадают на ее лопатки.

Напомним, роскошная Элина Свитолина поразила внешностью на корте

А еще Politeka писала, что Элина Свитолина без стыда спустила штаны ради эффектного фото на отдыхе

Также Politeka сообщала, что Элина Свитолина сразила наповал пикантным образом на улице



