Украинская теннисистка Элина Свитолина решила порадовать поклонников и сверкнула безупречной фигурой на отдыхе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Идти или не идти?» - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Свитолина позирует на фоне бассейна, демонстративно приспустив штаны. Из-за этого в кадр попало нижнее белье звезды, что спровоцировало настоящий со стороны ее поклонников.
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«Это называется красота», «как изящно штаны висят», «красотулька», «ты такая красивая», «выглядишь отпадно», - пишут они.
Как сообщалось ранее, знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина впечатлила стройными ножками в коротких шортах. Известная спортсменка поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм.
На фотографии Свитолина дерзко позирует на балконе своего жилища. Спортсменка стоит, широко расставив ноги и уперевшись рукой в одно колено. Второй рукой Элина оттягивает ворот своей серой толстовки. Простой образ теннисистки дополняют короткие черные шортики, которые позволяют ей продемонстрировать свои натренированные ножки.
Свитолина радостно улыбается, глядя прямо в камеру. Судя по всему, спортсменка позирует совсем без косметики на лице.
Напомним, роскошная Элина Свитолина показала главную гордость в экстра-мини: «Не могу дождаться…».
Как сообщала Politeka, вспотевшая Элина Свитолина изумила ракурсом в тесном наряде: "Это вызов".
Также Politeka писала, что Элина Свитолина показала безупречное декольте, прикрывшись цветами.