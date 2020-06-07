Есть, чем гордиться

Украинская теннисистка Элина Свитолина показала, как проводит время на корте

Она поделилась новым фото на своей странице в Instagram, передает Politeka.net.

На опубликованном снимке Элина Свитолина позирует рядом с другой девушкой, тоже теннисисткой - Екатериной Завацкой. Обе спортсменки одеты в одинаковые кепки-козырьки и демонстрируют белоснежную улыбку. Вероятно, они сфотографировались сразу после тренировки.

Стоит отметить, что Элина Свитолина и ее коллега очень похожи внешне. Пользователи социальной сети даже предположили в комментариях, что девушки - сестры:

"Краса и гордость Украины! Приятно наблюдать за дружескими отношениями наших теннисисток!"; "Вы должны чаще так улыбаться, когда играете в теннис"; "Красавицы"; "Как прекрасны украинские женщины".

Ранее Элина Свитолина похвасталась стройными ножками в коротких шортах. На фото первая ракетка Украины Свитолина вызывающе позирует на балконе, широко расставив ноги и опершись на собственное колено. Второй рукой Элина оттягивает ворот своей серой толстовки, показывая наушники.

Напомним, что Свитолина в лосинах эффектно повиляла бедрами на кухне, видео: "Можно смотреть вечно".

Как сообщала Рoliteka, знаменитая теннисистка показала себя топлес, мужчины ахнули: «Ты такая красивая».

Также Рoliteka писала, что Свитолина, Шарапова, Бех-Романчук и другие спортсменки сразили красотой в обычной жизни: какие хорошенькие.