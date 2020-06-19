Легендарная украинская теннисистка Элина Свитолина показала, как проводит время на выходных

На своей странице в Instagram красотка поделилась весьма пикантным снимком, передает Politeka.net. Спортсменка была одета в одни трусики и черную футболку. Она собрала волосы в гульку, уселась на балконе, раздвинув ноги, и пила чай. Фото получилось весьма пикантным, хоть красотка и выглядела очень по-домашнему.

«Приветствие к чертовым выходным», - подписала снимок спортсменка.

За час ее фото собрало более 13 тысяч лайков. В комментариях звезде оставили массу комплиментов. Не прошла мимо украинская телеведущая Леся Никитюк, которая поставила лайк фото и оставила в комментах смайл.

«Красивая женщина», «Лучшая», «Я выпью за это!», «Какой вид позади тебя», «Наслаждайся вечером», «Очень красивая дама», «Супер», «Элина, ты моя любовь, твои нервы должны быть крепкими», «Привет, красавица, ты знаешь, когда будешь играть в турнире?», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Элина Свитолина позировала рядом с теннисисткой Екатериной Завацкой. Красотки были одеты в одинаковые кепки-козырьки и широко улыбались на камеру. Фото было сделано на теннисном корте. Вероятно, девушки пришли туда потренироваться.

Напомним, что Элина Свитолина без стыда спустила штаны ради эффектного фото на отдыхе: "Это называется красота".

Как сообщала Politeka, соблазнительная теннисистка Элина Свитолина взбудоражила чувственным образом: "Горячая женщина".

Также Politeka писала, что Элина Свитолина поразила шикарной фигурой в маленьком платье: "Обалденная".