Відома українська тенісистка Еліна Світоліна показала свіжу себе

На фото красуня позує на тлі стіни, сидячи на стільці і задерши ноги. Еліна була в джинсах і майці, а образ доповнила розпущеним волоссям. Світоліна кудись дивилася вдалину від камери, завдяки чому кадр вийшов спокусливим і ніжним. Варто відзначити, що Еліна після тренувань дозволяє собі іноді відпочити і поніжитися в променях сонця. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Що найбільше дратує в наші дні ?", - написала Еліна.

Фанати, включаючи Лесю Никитюк, поставили 25 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Instagram", "Страх не повернутися до колишнього життя", "Власна лінь", "Гарячі жінки, які багато думали", "Почекай секунду, я знаю все", "Москіти", "Блокування", "Еліна не їде в Вегас", "Обмеження в русі", "Ідеальна".

Раніше ми повідомляли, що дзюдоїстка-красуня Дар'я Білодід блиснула розкішною фігурою в короткому топі.

Фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня була одягнена в обтягуючі лосини і короткий топ. На фото видно всі принади спортивної фігури: плоский животик і підкачані плечі. Красуня тримала в руках пляшку води.

Повідомлялося, що відома українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася ніжним домашнім фото.

На фото Світоліна позує в кімнаті, стоячи спиною до камери. На спортсменка біла сорочка, яку вона розстебнула і кокетливо спустила з плечей, засвітивши оголену спину. Волосся красуні вільно спадають на її лопатки.

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