Українська тенісистка Еліна Світоліна похвалилася апетитними формами на природі

Зірка опублікувала спекотне фото у своєму Instagram, передає Politeka.net. Спортсменка позувала в чорній відвертій сукні, яка підкреслила всі достоїнства її фігури.

Зокрема, не можна не відзначити струнку талію і пружну п'яту точку красуні.

Завершили образ тенісистки різні аксесуари.

Еліна сперлася об каміння руками, вона дивилася через плече в камеру і посміхалася.

"З любов'ю", - підписала фото спортсменка, поставивши геолокацію "Ніцца".

Види на лазурний берег і красивий пляж вражали красою не менше, ніж відома спортсменка.

За годину пост зібрав понад 10 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі, в основному іноземці, засипали світловолосу Світоліну компліментом. Люди відзначали, що її фігура чудова, а зовнішність в цілому - чудова.

"Класна", - написав один з коментаторів.

Нагадаємо, Еліна Світоліна позувала поруч з іншою дівчиною, теж тенісисткою - Катериною Завацькою.

Обидві спортсменки одягнені в однакові кепки-козирки і демонструють білосніжні посмішки. Ймовірно, вони сфотографувалися відразу після тренування.

Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна позувала на тлі басейну, демонстративно приспустивши штани.

Через це в кадр потрапив купальник зірки, що спровокувало справжній фурор з боку її прихильників.

Нагадаємо також, що Еліна Світоліна позувала в екстра-міні спідниці, з-під якої видніються чорні шорти. Доповнює образ вузька біла футболка з принтом. Вид спортсменки-красуні спровокував справжній бум серед її шанувальників.

Нагадаємо, що Світоліна в лосинах ефектно вплинула стегнами на кухні, відео: "Можна дивитися вічно".

Як повідомляла Рoliteka, знаменита тенісистка показала себе топлес, чоловіки ахнули: «Ти така красива».

Також Рoliteka писала, що Свитолина, Шарапова, Бех-Романчук та інші спортсменки вразили красою в звичайному житті: які гарненькі.