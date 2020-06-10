Українська тенісистка Еліна Світоліна похвалилася апетитними формами на природі
Зірка опублікувала спекотне фото у своєму Instagram, передає Politeka.net. Спортсменка позувала в чорній відвертій сукні, яка підкреслила всі достоїнства її фігури.
Зокрема, не можна не відзначити струнку талію і пружну п'яту точку красуні.
Завершили образ тенісистки різні аксесуари.
Еліна сперлася об каміння руками, вона дивилася через плече в камеру і посміхалася.
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"З любов'ю", - підписала фото спортсменка, поставивши геолокацію "Ніцца".
Види на лазурний берег і красивий пляж вражали красою не менше, ніж відома спортсменка.
За годину пост зібрав понад 10 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі, в основному іноземці, засипали світловолосу Світоліну компліментом. Люди відзначали, що її фігура чудова, а зовнішність в цілому - чудова.
"Класна", - написав один з коментаторів.
Нагадаємо, Еліна Світоліна позувала поруч з іншою дівчиною, теж тенісисткою - Катериною Завацькою.
Обидві спортсменки одягнені в однакові кепки-козирки і демонструють білосніжні посмішки. Ймовірно, вони сфотографувалися відразу після тренування.
Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна позувала на тлі басейну, демонстративно приспустивши штани.
Через це в кадр потрапив купальник зірки, що спровокувало справжній фурор з боку її прихильників.
Нагадаємо також, що Еліна Світоліна позувала в екстра-міні спідниці, з-під якої видніються чорні шорти. Доповнює образ вузька біла футболка з принтом. Вид спортсменки-красуні спровокував справжній бум серед її шанувальників.
Нагадаємо, що Світоліна в лосинах ефектно вплинула стегнами на кухні, відео: "Можна дивитися вічно".
Як повідомляла Рoliteka, знаменита тенісистка показала себе топлес, чоловіки ахнули: «Ти така красива».
Також Рoliteka писала, що Свитолина, Шарапова, Бех-Романчук та інші спортсменки вразили красою в звичайному житті: які гарненькі.