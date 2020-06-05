Красуня показала, що таке насолода

Українська тенісистка Еліна Світоліна вирішила порадувати шанувальників і блиснула бездоганною фігурою на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«іти чи не Йти?» - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Світоліна позує на тлі басейну, демонстративно приспустивши штани. З-за цього в кадр потрапило нижня білизна зірки, що спровокувало справжній з боку її прихильників.

«Це називається краса», «як витончено штани висять», «красотулька», «ти така красива», «виглядаєш оревно», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна вразила стрункими ніжками в коротких шортах. Відома спортсменка поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram.

На фотографії Світоліна зухвало позує на балконі свого житла. Спортсменка стоїть, широко розставивши ноги і впершись рукою в одне коліно. Другою рукою Еліна відтягує воріт своєї сірої толстовки. Простий спосіб тенісистки доповнюють короткі чорні шортики, які дозволяють їй продемонструвати свої натреновані ніжки.

Світоліна радісно посміхається, дивлячись прямо в камеру. Судячи з усього, спортсменка позує зовсім без косметики на обличчі.

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