Українська тенісистка Еліна Світоліна показала, як проводить час на корті
Вона поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
На опублікованому знімку Еліна Світоліна позує поруч з іншою дівчиною, теж тенісисткою - Катериною Завацкой. Обидві спортсменки одягнені в однакові кепки-козирки і демонструють білосніжну посмішку. Ймовірно, вони сфотографувалися відразу після тренування.
Варто відзначити, що Еліна Світоліна і її колега дуже схожі зовні. Користувачі соціальної мережі навіть припустили в коментарях, що дівчата - сестри:
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"Краса і гордість України! Приємно спостерігати за дружніми відносинами наших тенісисток!"; "Ви повинні частіше так посміхатися, коли граєте в теніс"; "Красуні"; "Як прекрасні українські жінки".
Раніше Еліна Світоліна похвалилася стрункими ніжками в коротких шортах. На фото перша ракетка України Світоліна зухвало позує на балконі, широко розставивши ноги й спершись на власне коліно. Другою рукою Еліна відтягує воріт своєї сірої толстовки, показуючи навушники.
Нагадаємо, що Світоліна в лосинах ефектно вплинула стегнами на кухні, відео: "Можна дивитися вічно".
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