Знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина впечатлила фигурой в соблазнительном образе
Спортсменка поделилась новым атмосферным кадром в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.
На фото звезда полулежит на фигурном парапете, а за ее спиной открывается вид на роскошный город в горах. В комментариях отмечают, что снимок был сделан в Монако.
Свитолина позирует в облегающем черном платье, юбку которого она кокетливо приподняла вверх. Спортсменка соблазнительно изогнулась и повернула голову для более утонченной позы.
В подписи к фото звезда призналась, что ждет выходных.
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Поклонники теннисистки буквально засыпали ее публикацию лайками и восторженными комментариями.
«Какой вид. Просто красота», «Выглядишь абсолютно потрясающе и красиво, хорошего дня и оставайся в безопасности», «Очень хороша», «Красивое платье», «Ты становишься все красивее с каждым днем», «Уляля малышка», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Свитолина показала свежий летний образ.
На фото Элина показала себя в легком платье, под которым не было белья, а образ дополнила стильной серьгой. Свитолина улыбалась на камеру, а сама в руках держала мороженое. Волосы красотка решила оставить распущенными, а позировала на фоне солнышка и деревьев.
"Тут станвится жарко", - написала Свитолина.
Фанаты поставили более 10 тысяч лайков за час и написали множество комментариев.
Напомним, фигуристая Элина Свитолина показала свое декольте с идеального ракурса: "Тут становится жарко".
Как сообщала Politeka, дерзкая Элина Свитолина показала свою суперсилу в пикантной позе: "Это идеал".
Также Politeka писала, что Элина Свитолина в трусиках озадачила дерзкой позой, раздвинув ноги на балконе: «Я выпью за это!».