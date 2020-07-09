Знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина впечатлила фигурой в соблазнительном образе

Спортсменка поделилась новым атмосферным кадром в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

На фото звезда полулежит на фигурном парапете, а за ее спиной открывается вид на роскошный город в горах. В комментариях отмечают, что снимок был сделан в Монако.

Свитолина позирует в облегающем черном платье, юбку которого она кокетливо приподняла вверх. Спортсменка соблазнительно изогнулась и повернула голову для более утонченной позы.

В подписи к фото звезда призналась, что ждет выходных.

Поклонники теннисистки буквально засыпали ее публикацию лайками и восторженными комментариями.

«Какой вид. Просто красота», «Выглядишь абсолютно потрясающе и красиво, хорошего дня и оставайся в безопасности», «Очень хороша», «Красивое платье», «Ты становишься все красивее с каждым днем», «Уляля малышка», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Свитолина показала свежий летний образ.

На фото Элина показала себя в легком платье, под которым не было белья, а образ дополнила стильной серьгой. Свитолина улыбалась на камеру, а сама в руках держала мороженое. Волосы красотка решила оставить распущенными, а позировала на фоне солнышка и деревьев.

"Тут станвится жарко", - написала Свитолина.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков за час и написали множество комментариев.

Напомним, фигуристая Элина Свитолина показала свое декольте с идеального ракурса: "Тут становится жарко".

Как сообщала Politeka, дерзкая Элина Свитолина показала свою суперсилу в пикантной позе: "Это идеал".

Также Politeka писала, что Элина Свитолина в трусиках озадачила дерзкой позой, раздвинув ноги на балконе: «Я выпью за это!».