Перша ракетка України тенісистка Еліна Світоліна показала себе на відпочинку

На фото Еліна позувала в білих трусиках і чорному ліфчику, стоячи біля краю яхти. Світоліна знімала себе на телефон у дзеркало, показуючи свою фігуру. Волосся у красуні були розпущені. На ще одному знімку красуня показала себе вже ближче, була в окулярах і іншому купальнику, поки посміхалася на камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"День перший", - лаконічно підписала фото красуня.

Фанати поставили майже 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Приємного відпочинку", "Гарний вигляд", "Дуже красива", "Ви прекрасні", "Просто вау, дякую за долю", "Гарного відпочинку, красуня", "Ух, бувала", "Завжди пристрасна", "Красиво жити не заборониш", "Веселий день на воді", "Це підтверджує, що Світоліна не буде виступати в Нью-Йорку", "Я сумую по пляжу, який вид, насолоджуйтесь", "Ти красива дівчина з красивим тілом", "Обпалюючий вид".

Повідомлялося, що відома українська тенісистка Еліна Світоліна показала, як проводить літо.

На кадрах красуня позувала в білому комбінезоні, який частково просвічувався. Еліна залишила волосся розпущеним, а образ доповнила стильною сумочкою. Світоліна позувала перед камерою під ніжну музику і показуючи ідеальну п'яту точку, яку майже не прикрила одяг.

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