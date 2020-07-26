Первая ракетка Украины теннисистка Элина Свитолина показала себя на отдыхе

На фото Элина позировала в белых трусиках и черном лифчике, стоя у края яхты. Свитолина снимала себя на телефон в зеркало, показывая свою фигуру. Волосы у красотки были распущены. На еще одном снимке красотка показала себя уже ближе, была в очках и другом купальнике, пока улыбалась на камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"День первый", - лаконично подписала фото красотка.

Фанаты поставили почти 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Приятного отдыха", "Хороший вид", "Слишком красивая", "Вы прекрасны", "Просто вау, спасибо за судьбу", "Хорошего отдыха, красотка", "Ух, бывала", "Всегда страстная", "Красиво жить не запретишь", "Веселый день на воде", "Это подтверждает, что Свитолина не будет выступать в Нью-Йорке", "Я скучаю по пляжу, какой вид, наслаждайтесь", "Ты красивая девушка с красивым телом", "Обжигающий вид".

Сообщалось, что известная украинская теннисистка Элина Свитолина показала, как проводит лето.

На кадрах красотка позировала в белом комбинезоне, который частично просвечивался. Элина оставила волосы распущенными, а образ дополнила стильной сумочкой. Свитолина позировала перед камерой под нежную музыку и показывая идеальную пятую точку, которую почти не прикрыла одежда.

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