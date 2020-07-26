Известная украинская теннисистка Элина Свитолина сверкнула идеальной фигурой и очаровала поклонников зажигательными танцами

Как передает Politeka.net, видео с танцем появилось на официальной странице знаменитости в Инстаграм. Красотка была одета в разноцветный купальник, который подчеркнул достоинства ее фигуры, но, фактически, ничего не скрыл. Свитолина начала танцевать под известный трек, соблазнительно двигая бедрами. Стоит отметить, что танец получился весьма горячим. Спортсменка редко балует поклонников подобными видео.

Кстати, в процессе танца Свитолина засветила татуировку на бедре.

«Воскресенье для…», - загадочно подписала видео звезда.

За час ее видео посмотрели более 60 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Ты такая горячая, «Ну очень, Элина», «Мамасита», «Классно двигаешься», «Когда ты бросишь теннис, у тебя будет новая профессия, если ты этого захочешь», «Идеальная», «Кукла», «Ты очень милая», «Пора в «Танці з зірками», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Элина Свитолина позировала в белом комбинезоне, украшенном пояском. Элина оставила волосы распущенными, а образ дополнила стильной сумочкой. Сбоку на бедрах красовалась татуировка, которую спортсменка не скрывает.

Напомним, что соблазнительная Свитолина дерзко задрала платье ради жаркого фото: «У-ля-ля, малышка».

А еще Politeka писала, что томная Свитолина в леопарде устроила жару на яхте: "Потрясающая леди".

Также Politeka сообщала, что сногсшибательная Свитолина в бикини на веревочках пошалила на яхте: "Всегда страстная".