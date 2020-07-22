Відома українська тенісистка Еліна Світоліна показала, як проводить літо

На кадрах красуня позувала в білому комбінезоні, який частково просвічувався. Еліна залишила волосся розпущеним, а образ доповнила стильною сумочкою. Світоліна позувала перед камерою під ніжну музику і показуючи ідеальну п'яту точку, яку майже не прикрила одяг. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Літо", - лаконічно підписала Еліна фото.

Фанати подивилися ролик більше 10 тисяч разів і написали коментарі:

"ТикТок - зло, може бути, більше тренуйся, ніж знімай відео", "Красиві ефект і красиві волосся. Чао, Італія", "Дуже сильно схудла, вам йде", "Нормально", "Моя богиня", "Давно не було", "Вогненна", "Ох, прямо тут, в Квебеку, Канада", "Ти не просто жінка, ти - леді, продовжуй качатися", "Люблю це татуювання, нагадує мені про Шеріл".

Повідомлялося, що знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна вразила фігурою в спокусливому образі.

На фото зірка полулежит на фігурному парапеті, за спиною відкривається вид на розкішний місто в горах. В коментарях відзначають, що знімок був зроблений в Монако.

Світоліна позує в чорній облягаючій сукні, спідницю якоївона кокетливо звела вгору.

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