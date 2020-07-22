Известная украинская теннисистка Элина Свитолина показала, как проводит лето

На кадрах красотка позировала в белом комбинезоне, который частично просвечивался. Элина оставила волосы распущенными, а образ дополнила стильной сумочкой. Свитолина позировала перед камерой под нежную музыку и показывая идеальную пятую точку, которую почти не прикрыла одежда. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Лето", - лаконично подписала Элина фото.

Фанаты посмотрели ролик более 10 тысяч раз и написали комментарии:

"ТикТок - зло, может быть, больше тренируйся, чем снимай видео", "Красивые эффект и красивые волосы. Чао, Италия", "Очень сильно похудела, вам идет", "Нормально", "Моя богиня", "Давно не было", "Огненная", "Ох, прямо здесь, в Квебеке, Канада", "Ты не просто женщина, ты леди, продолжай качаться", "Люблю эту татуировку, напоминает мне о Шерил".

Сообщалось, что знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина впечатлила фигурой в соблазнительном образе.

На фото звезда полулежит на фигурном парапете, а за ее спиной открывается вид на роскошный город в горах. В комментариях отмечают, что снимок был сделан в Монако.

Свитолина позирует в облегающем черном платье, юбку которого она кокетливо приподняла вверх.

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