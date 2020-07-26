Перша ракетка України тенісистка Еліна Світоліна показала себе і розповіла про відпочинок

На фото Еліна позувала в леопардовому бікіні, а доповнила образ стильними окулярами. Волосся Світоліна зібрала у вузол, щоб не заважали. Красуня показала спочатку себе на яхті, а потім на рожевому фламінго. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"День другий", - лаконічно написала красуня під фото.

Фанати, включаючи Лесю Никитюк, поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Приголомшлива леді", "Вона схудла", "Спокуслива жінка", "Топ-модель", "Ще один чудесний день на воді", "Вам потрібен великий поплавець єдинорога", "Подивися на індіанку, яка пожирає поглядом", "Еліна кішечка".

Повідомлялося, що Еліна Світоліна показала себе на відпочинку

На фото Еліна позувала в білих трусиках і чорному ліфчику, стоячи біля краю яхти. Світоліна знімала себе на телефон у дзеркало, показуючи свою фігуру. Волосся у красуні були розпущені. На ще одному знімку красуня показала себе вже ближче.

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На незвичайну зовнішність Еліни Світоліної звертають увагу імениті фотографи, які запрошували тенісистку на всілякі фотосесії. Крім того, вона активно демонструє свою красу перед численними користувачами мережі в Instagram.

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