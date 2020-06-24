Известная украинская теннисистка Ангелина Димова заправила автомобиль и свела с ума окружающих

На кадрах красотка позирует в кроссовках, топе и миниатюрном красном белье. Ангелина стояла на заправке в Майами возле элитного спорткара и решила его заправить. Димова сделала все необходимое и села в автомобиль. Кадры оказались очень сочными, ведь что еще нужно, как не молодая красивая девушка без одежды и спортивный автомобиль. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Бандитская жизнь в Майами", - подписала видео красотка.

Фанаты успели посмотреть ролик более 90 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Ну это красиво!", "Если б в Москве девушки водили такие тачки в таком прикиде, думаю кол-во дтп увеличилось, Ангелин супер", "Ангелина ,а зачем ???", "Здрасьте! А вы знаете, что вы гола на заправочной станции? вдруг ты не заметила!)..", "Звезда обложки PlayBoy".

Сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина удивила ярким снимком.

На необычную внешность Элины Свитолиной обращают внимание именитые фотографы, которые приглашали теннисистку на всевозможные фотосессии. Кроме того, она активно демонстрирует свою красоту перед многочисленными пользователями сети в Instagram.

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