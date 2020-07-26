Первая ракетка Украины теннисистка Элина Свитолина показала себя и рассказала об отдыхе

На фото Элина позировала в леопардовом бикини, а образ дополнила стильными очками. Волосы Свитолина собрала в узел, чтобы не мешали. Красотка показала сначала себя на яхте, а потом на розовом фламинго. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"День второй", - лаконично написала красотка под фото.

Фанаты, включая Лесю Никитюк, поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Потрясающая леди", "Она похудела", "Соблазнительная женщина", "Топ-модель", "Еще один чудесный день на воде", "Вам нужен большой поплавок единорога", "Посмотри на индианку, которая пожирает взглядом", "Элина кошечка".

Сообщалось, что Элина Свитолина показала себя на отдыхе

На фото Элина позировала в белых трусиках и черном лифчике, стоя у края яхты. Свитолина снимала себя на телефон в зеркало, показывая свою фигуру. Волосы у красотки были распущены. На еще одном снимке красотка показала себя уже ближе.

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На необычную внешность Элины Свитолиной обращают внимание именитые фотографы, которые приглашали теннисистку на всевозможные фотосессии. Кроме того, она активно демонстрирует свою красоту перед многочисленными пользователями сети в Instagram.

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